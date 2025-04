Consorzio di bonifica Lisi lascia per limiti di età Giani nominerà il nuovo direttore generale

Arezzonotizie.it - Consorzio di bonifica, Lisi lascia per limiti di età. Giani nominerà il nuovo direttore generale Leggi su Arezzonotizie.it “Lascio un ente solido e ben strutturato, capace di cogliere e interpretare i bisogni del comprensorio, di collaborare con Regione Toscana, Autorità di bacino e rappresentanti del territorio al governo nazionale e in Europa, un ente apprezzato dagli amministratori locali e soprattutto più vicino.

Consorzio di bonifica, Lisi lascia per limiti di età. Giani nominerà il nuovo direttore generale. Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno: dopo 10 anni il direttore generale Francesco Lisi lascia il consorzio. Gli subentra Fabio Zappalotti con incarico temporaneo. Ecco 12 milioni di euro per la manutenzione di 1.200 chilometri di corsi d'acqua aretini. In tanti a Capolona per la riscoperta del ponte romanico sul fiume Valiano. Agricoltura e consorzio di bonifica a braccetto. Al via l'aggiornamento dell'albo online. Sicurezza idraulica: prende forma il progetto tra Consorzio di bonifica e Comune di Montieri. Ne parlano su altre fonti

Canali ostruiti, rifiuti e degrado. Nel Salento un Comune diffida il Consorzio di bonifica - «Canali carenti di manutenzione e ostruiti da rovi e rifiuti urbani di vario genere», a Nociglia la situazione «è di totale abbandono, il Consorzio di bonifica intervenga con opere consortili ... (quotidianodipuglia.it)

Consorzio di Bonifica 1: Progetti per Contrastare Allagamenti e Siccità in Toscana - Il Consorzio di Bonifica 1 pianifica azioni per prevenire allagamenti e siccità in Versilia, Lunigiana e Media Valle del Serchio. Nel nord della Toscana il Consorzio di Bonifica 1, che comprende ... (lanazione.it)

Diminuisce la portata dell'acqua a Ninfa e nell'Ufente: sarà emergenza idrica - Il territorio sarà in emergenza idrica. Lo anticipa il Consorzio di bonifica del Lazio sud ovest nel corso di un incontro con le associazioni di categoria Coldiretti, Comfagricoltura e Cia, in cui si ... (latinatoday.it)