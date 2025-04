Vance | dazitempo per vedere gli effetti

vedere i loro effetti". Lo ha detto il vicepresidente Usa JD Vance in un'intervista a Fox News. Senza nascondere che gli americani potrebbero potenzialmente pagare gli effetti delle tariffe nel breve termine, Vance ha difeso l'azione del governo: serve "un grande cambiamento. Non possiamo continuare a seguire la strada globalista di Biden". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.06 I dazi sono "necessari" per raddrizzare gli squilibri commerciali ma "ci vorrà del tempo peri loro". Lo ha detto il vicepresidente Usa JDin un'intervista a Fox News. Senza nascondere che gli americani potrebbero potenzialmente pagare glidelle tariffe nel breve termine,ha difeso l'azione del governo: serve "un grande cambiamento. Non possiamo continuare a seguire la strada globalista di Biden".

Vance, 'ci vorrà del tempo per vedere gli effetti dei dazi' - I dazi sono "necessari" per raddrizzare gli squilibri commerciali ma ci vorrà del tempo per vedere i loro effetti. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance in un'intervista a Fox. (ANSA) ... (msn.com)

JD Vance: i dazi sono necessari, ma ci vorrà tempo per vedere i loro effetti - I dazi annunciati dal presidente Usa, Donald Trump, sono «un grande cambiamento, ma necessario», contro un'economia «globalista» che ha portato gli Stati Uniti a contrarre «un'enorme quantità di debit ... (informazione.it)

Vance difende i dazi di Trump, ma ammette: "Servirà tempo per gli effetti". Intanto Musk si prepara a lasciare il Doge - I dazi annunciati dall’amministrazione Trump rappresentano, secondo il vicepresidente americano JD Vance, una svolta necessaria per correggere gli squilibri di un’economia «globalista» che ha spinto g ... (informazione.it)