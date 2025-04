Presi dopo la fuga già liberi Folle inseguimento in centro Divieto di ritorno nel Lodigiano

Divieto di farvi ritorno senza previa autorizzazione, ieri al termine della direttissima in tribunale a Lodi, i due uomini che erano stati bloccati mercoledì a Codogno, al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro. Si tratta di due marocchini di 24 e 32 anni, entrambi senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno. Mercoledì erano stati intercettati dai carabinieri di Codogno a bordo di una Bmw X3 che già era stata segnalata alcuni giorni prima poiché in altre province era fuggita alle forze dell'ordine. All'alt dei militari non si erano fermati. Quindi avevano effettuato manovre azzardate, prima di concludere la loro fuga schiantandosi contro il muro di via Vittorio Veneto e travolgendo la plancia degli avvisi comunali.

Presi dopo la fuga, già liberi. Folle inseguimento in centro. Divieto di ritorno nel Lodigiano - Codogno, ventiquattrenne e trentaduenne irregolari erano stati arrestati mercoledì. Nella direttissima in tribunale a Lodi il pm aveva chiesto la conferma della misura cautelare. (ilgiorno.it)

