Scontro fra treni il sottosegretario | Indagine ancora in corso Quadruplicamento ferrovia? Si attende il progetto

progetto di Quadruplicamento dei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l'incidente ferroviario vicino a Faenza del 10 dicembre 2023. Il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, rispondendo a una interrogazione della parlamentare romagnola. Ravennatoday.it - Scontro fra treni, il sottosegretario: "Indagine ancora in corso". Quadruplicamento ferrovia? "Si attende il progetto" Leggi su Ravennatoday.it Nessun collegamento diretto tra ildidei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l'incidenterio vicino a Faenza del 10 dicembre 2023. Ilalle Infrastrutture, Tullio Ferrante, rispondendo a una interrogazione della parlamentare romagnola.

Scontro fra treni, il sottosegretario: "Indagine ancora in corso". Quadruplicamento ferrovia? "Si attende il progetto". Urto tra treni : "Errore umano": "Il macchinista non intervenne". "Scontro tra treni non per i lavori in corso". Grecia: indagine parlamentare su supervisore ai soccorsi a Tebi. Puglia, scontro frontale tra due treni nel tratto a binario unico tra Corato e Andria: 25 morti e 50 feriti. Siri, il sottosegretario leghista travolto dall'indagine: le tappe del caso. Ne parlano su altre fonti

"Scontro tra treni non per i lavori in corso" - Nessun collegamento diretto tra il progetto di quadruplicamento dei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l’incidente ferroviario vicino a ... (msn.com)

Ritardi treni Alta Velocità, numeri impietosi. L’indagine: “Le Frecce di Trenitalia non sono in orario nel 30% dei casi, Italo nel 26%” - Roma, 31 marzo 2025 - Mentre non si placano le polemiche per i continui ritardi sulla rete ferroviaria da nord a sud, i numeri sulla puntualità dei treni continuano ad essere impietosi. (quotidiano.net)

Scontro treni, la perizia rivela - BARI - Il macchinista del treno 1021 ha avuto il tempo di frenare ... L’errata partenza del 1021 è la causa principale dello scontro, alle 11,05: oltre a Piccarreta, avrebbero dovuto ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)