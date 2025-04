Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti e famigliari puliscono le strade

Dai campi di gioco alledel distretto industriale della via Lunga. Un sabato speciale, quello di domani, perMacron e le loro famiglie, che saranno i protagonisti della prima edizione di una giornata straordinaria di raccolta di rifiuti tra, fossi, piazzette, giardini e marciapiedi della importante zona industriale di Valsamoggia, dove ha sede questa azienda leader europeo di abbigliamento sportivo. Un ’cleanup day’ volontario che si svolgerà dalle 9,30 di domattina in collaborazione con il Comune di Valsamoggia, che promette di diventare un modello da replicare anche in altri contesti. Stavolta si inizia proprio appena fuori dal recinto di pertinenza aziendale, nellee nei fossi delle via di comunicazione che si diramano dall’asse della Nuova Bazzanese, negli svincoli e nelle aree pubbliche fino alla vicina stazione della ferrovia Bologna-Vignola.