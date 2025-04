Una FP2 a Suzuka Caratterizzata da 3 Bandiere Rosse e da Una Spaziale McLaren

Suzuka è stata Caratterizzata da ben 3 Bandiere Rosse che hanno compromesso i vai test di tutte le monoposto. Un brutto botto di Doohan su Alpine fuori ad oltre 300 km/h, Alonso fermo in ghiaia ed un principio di incendio a bordo pista hanno ridotto a . Mondouomo.it - Una FP2 a Suzuka Caratterizzata da 3 Bandiere Rosse e da Una Spaziale McLaren. Leggi su Mondouomo.it La seconda sessione di prove libere del venerdì aè statada ben 3che hanno compromesso i vai test di tutte le monoposto. Un brutto botto di Doohan su Alpine fuori ad oltre 300 km/h, Alonso fermo in ghiaia ed un principio di incendio a bordo pista hanno ridotto a .

F1 Suzuka, Classifica FP2: Piastri batte Norris, Hamilton 4°. F1, Gp del Giappone: piove a Suzuka, Red Bull-Ferrari nelle libere. E c’è Hamilton. F1, In Messico sarà fondamentale mantenere gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo. Ne parlano su altre fonti

F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2025: uno-due McLaren a Suzuka, Ferrari deve inseguire. Antonelli nelle retrovie - Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka, la FP2 è ... (oasport.it)

GP Giappone 2025 – Classifica FP2: prova di forza McLaren, Piastri batte Norris. Hamilton 4°, Leclerc 7° - La classifica della seconda sessione di prove libere di Suzuka, terzo appuntamento del Mondiale F1: gran McLaren, Ferrari a 4 decimi ... (formulapassion.it)

F1 | GP Giappone – Cronaca in Diretta FP2: team a caccia dell’assetto per qualifica e gara – LIVE - A Suzuka si accendono i motori per le FP2 del GP del Giappone, segui con noi la cronaca live della seconda sessione di prove ... (f1ingenerale.com)