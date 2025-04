Amadeus torna a maggio sul Nove col nuovo talent show Like a Star | chi sono i giudici

Amadeus torna sul Nove per condurre Like a Star, un nuovo talent show "canterino": chi ci sarà con lui in veste di giudice. Sul suo futuro lavorativo ci sono moltissime speculazioni, intanto Amadeus continua a lavorare a nuovi progetti sul Nove. A maggio 2025, per esempio, condurrà un nuovo talent show, Like a Star, la singing competition (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia), in cui persone comuni ma dotate di un talento eccezionale si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali. In palio, oltre alla possibilità di trasformarsi nel proprio idolo musicale per una sera, anche un cospicuo montepremi. La giuria di Like a Star Insieme ad Amadeus in studio ci sarà una giura fissa che ha il compito di .

