Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "Gabriele più bravo degli autori": una tempesta a fine puntata

Eccoci qua, sempre qua, a L'. Unaemozionante, quella del 3 aprile, siamo su Rai 1, il regno di Marco Liorni, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Il programma ha preso il via con il consueto benvenuto del conduttore alla campionessa Ida, una professionista del food marketing che ha già dimostrato il suo valore nelle puntate precedenti. Al suo fianco, si sono presentati i debuttanti: Luigi, un energico rider diciannovenne dalla provincia di Bari; Veronica, un'insegnante di matematica originaria di Genova; Susan, una casalinga milanese con il sogno di diventare educatrice cinofila; e Corrado, un ingegnere meccanico proveniente dalla zona di Como. La varietà di background ha subito acceso la curiosità del pubblico e dato il via a una gara avvincente. L'atmosfera si è scaldata con l'ingresso in studio delle Professoresse Linda e Greta, che hanno portato energia, allegria e la loro innegabile carica-sexy.