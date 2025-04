Sport.periodicodaily.com - Brescia-Mantova: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe si giocano la salvezza, per cui chi perde rischia grosso, mentre chi vince potrebbe fare un passo decisivo verso il raggiungimento dell’obiettivo.si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENell’ultimo turno le Rondinelle hanno interrotto la propria striscia negativa andando a vincere sul campo dello Spezia. Nonostante l’impresa, la squadra di Maran è ancora seriamente invischiata nella lotta per non retrocedere, ed ora i bonus sono finiti, per cui non si può più sbagliare.Stesso discorso anche per i virgiliani, sedicesimi in classifica con 33 punti, e dunque in piena zona playout. Nell’ultimo turno la squadra di Possanzini è ritornata alla vittoria dopo otto giornate battendo il Sudtirol.