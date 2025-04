Oroscopo di branko di oggi 4 Aprile 2025 | Bilancia tensioni in amore

Oroscopo di branko per oggi, Aprile 4 2025

Ariete
I pianeti agitati potrebbero causare discussioni in ambito familiare. Marte intensifica la rabbia, mentre la Luna invita alla pazienza, soprattutto domenica. È importante sognare un futuro con la persona amata, evitando di causare danni irreparabili. Nuovi incontri sono favoriti da Venere, e presto potrebbe presentarsi un'opportunità significativa.

Toro
L'amore si concentra su nuovi incontri in questo periodo; basta guardarsi attorno. I flirt occasionali potrebbero sorprendere positivamente. Giornate propizie sono il 5, il 9 e il 10 Aprile. La vita sentimentale assume un ruolo importante, e ci sono maggiori opportunità nel settore professionale.

Gemelli
Nel settore pratico, la Luna è favorevole. Si prospetta un affare che può incrementare il patrimonio, ma è essenziale non affrettarsi nelle clausole contrattuali.

