Calciomercato.it - Milan, sfida lanciata a Juventus e Inter: doppio blitz di Paratici

Ilvuole rilanciarsi ad alto livello, intrecci di calciomercato con bianconeri e nerazzurri: il nuovo ds può portare due grandi rinforziDopo una annata difficile come quella appena vissuta, ilha l’obbligo di ripartire di slancio ed è quello che i rossoneri stanno già provando a fare. Mentre in campo la squadra di Conceicao tenta di raggiungere almeno un piazzamento europeo, giostrando tra la Coppa Italia e il finale di campionato (fondamentale il match di domani contro la Fiorentina per non perdere definitivamente contatto dal treno), al di fuori del terreno di gioco il Diavolo prova a mettere le basi per una stagione di stampo diverso.di– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Si comincia con l’obiettivo di una figura di impatto come nuovo direttore sportivo e da questo punto di vista Fabioappare ormai il grande favorito per i rossoneri.