Nord Milano a caccia di universitari A Cologno un nuovo studentato

Cologno Monzese vuole il suo studentato. Del resto, il sindaco Stefano Zanelli non ne aveva fatto mistero appena insediato, quando l’Amministrazione aveva iniziato la revisione del piano di riqualificazione dell’ex Torriani. Oggi, però, il Comune ha fatto un passo avanti, con l’avvio di una collaborazione proprio per studiare se, come e soprattutto dove poter localizzare la casa degli universitari sul territorio. Tra gli ultimi atti, infatti, la Giunta ha approvato uno schema di convenzione insieme al dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di Milano. All’ateneo meneghino spetterà il compito di fare "scouting" di location possibili. "Si tratta di una collaborazione di ricerca, finalizzata allo sviluppo di azioni esplorative con l’obiettivo di verificare la possibile realizzazione, a Cologno Monzese, di una nuova struttura di residenzialità universitaria", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino. Ilgiorno.it - Nord Milano a caccia di universitari. A Cologno un nuovo studentato Leggi su Ilgiorno.it AncheMonzese vuole il suo. Del resto, il sindaco Stefano Zanelli non ne aveva fatto mistero appena insediato, quando l’Amministrazione aveva iniziato la revisione del piano di riqualificazione dell’ex Torriani. Oggi, però, il Comune ha fatto un passo avanti, con l’avvio di una collaborazione proprio per studiare se, come e soprattutto dove poter localizzare la casa deglisul territorio. Tra gli ultimi atti, infatti, la Giunta ha approvato uno schema di convenzione insieme al dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di. All’ateneo meneghino spetterà il compito di fare "scouting" di location possibili. "Si tratta di una collaborazione di ricerca, finalizzata allo sviluppo di azioni esplorative con l’obiettivo di verificare la possibile realizzazione, aMonzese, di una nuova struttura di residenzialitàa", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino.

