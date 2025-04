Parmatoday.it - Schianto lungo l'autostrada A1: tre chilometri di coda tra Parma e Reggio Emilia

Un incidente che fortunatamente non ha provocato feriti gravi ha causato tredil'A1, tra i caselli die di Terre di Canossa/Campegine. Erano da poco passate le 8.30 di venerdì 4 aprile, quando, per cause in corso di accertamento due auto sono venute a.