Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri arrivano per una rissa. Giovane aggredisce un militare

Urla "sbirri corrotti, ora vi ammazzo" e picchia un carabiniere. Un 22enne italiano è stato arrestato dai militari dell’Arma dopo una lite tra fratelli a Ozzano dell’Emilia. A mettere le manette al, in evidente stato di alterazione psico fisica, pluripregiudicato per reati contro la persona, idel nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Lazzaro di Savena. I militari lo hanno arrestato nella serata di domenica e ora dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento deidel Norm che si sono recati a casa del, su richiesta del fratello maggiore. Questo, infatti, poco dopo le 20, vedendo il fratello fuori di sé aveva telefonato al 112, numero unico d’emergenza per chiedere aiuto.