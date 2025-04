Juventusnews24.com - Pioli Juventus: l’opzione resiste, ma non è lui il preferito dalla dirigenza. Le novità sulla panchina bianconera

di RedazioneNews24, ma non è lui il. Tutte lein vista della prossima stagioneTra gli allenatori accostati alladellain vista della prossima stagione c’è anche Stefano, ex allenatore del Milan attualmente alla guida dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.Il suo nome resta nella ristretta lista dei tecnici valutatiin vista della prossima stagione, sebbene non è il: la Vecchia Signora, infatti, sembra aver messo in cima alla lista delle preferenze Antonio Conte. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com