Welfare e servizi scolastici incontro con l’assessora Conti

La sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini, l'assessore Federico Franchini e la consigliera regionale Francesca Lucchi, hanno incontrato l'assessora regionale al Welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia e scuola, Isabella Conti per ribadire l'importanza di garantire servizi scolastici di qualità nelle zone montane e appenniniche, sottolineando la necessità di ulteriori investimenti per potenziarne l'accessibilità. Hanno detto Sara Bartolini e Francesca Lucchi: "La scuola è un presidio fondamentale per la tenuta sociale ed economica delle aree appenniniche e montane. E' il centro di una comunità educante, soprattutto nei comuni montani, buoni servizi e buona qualità della vita possono diventare strumenti di attrattività, che consentano di invertire la tendenza demografica. La Regione Emilia-Romagna ha già avviato politiche di sostegno, ma è fondamentale Continuare a investire per rafforzare le misure di sostengo alla scuola, a partire dallo 0-6".

