Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo: paura dazi e attesa intervento Fed

Le, orfane dei listini cinesi chiusi per festività, concludono una nuova seduta pesante, in scia con Wall Street. Sui mercati non si allenta ladei, con i timori che la politica commerciale di Donald Trump porterà ad una recessione globale. Atteso l'del presidente della Fed Jerome Powell. Tokyo cede il 2,75%, ai minimi da otto mesi. Sul fronte dei cambi lo yen si attesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a 146,06. In rosso anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok (-2,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti il tasso di disoccupazione.