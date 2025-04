Massaggiatore condannato per aver violentato una 24enne | “Ero sul lettino mi ha aggredita”

condannato a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale con l'accusa di aver abusato di una sua cliente durante un massaggio. Leggi su Fanpage.it Salvatore Battaglia è statoa due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale con l'accusa diabusato di una sua cliente durante un massaggio.

