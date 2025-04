Ilnapolista.it - Aria di ammutinamento al Marsiglia. De Zerbi: «Volete farmi fallire? Allora falliremo tutti insieme»

L’Olympiqueha perso ancora, questa volta contro il Reims 3-1. Il clima che si respira nella squadra di Deè piuttosto pesante. Lo scrive l’Equipe, sottolineando che lo schiaffo preso in faccia dal Reims (1-3, sabato) ha scosso le prospettive europee, poichéavevano capito che l’obiettivo Champions League era in pericolo. Dopo la sconfitta, l’allenatore italiano non ha nascosto la sua frustrazione: «Sono preoccupato perché perdere quattro volte in cinque partite è un segnale allarmante. Ma io non mollo, non regalo niente a nessuno».Leggi anche: Ac’è un’pesante, i giocatori non hanno digerito il ritiro imposto da DeIl quotidiano francese scrive che dal suo arrivo all’OM, l’italiano ha praticato una gestione emotiva, alternando la carota e il bastone, definendosi un padre di famiglia a volte frustato, a volte amorevole.