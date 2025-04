Invitalia Bernardo Mattarella riconfermato per il bis come Amministratore Delegato nomine CdA quasi fatte - ESCLUSIVA

Invitalia, supportato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - confermate le anticipazioni de I Ilgiornaleditalia.it - Invitalia, Bernardo Mattarella riconfermato per il bis come Amministratore Delegato, nomine CdA quasi fatte - ESCLUSIVA Leggi su Ilgiornaleditalia.it È corsa a due per la presidenza: il bis per Rocco Sabelli, nominato presidente nel luglio 2022, sostenuto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e Ferruccio Ferranti, ex AD di, supportato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - confermate le anticipazioni de I

Invitalia, Bernardo Mattarella riconfermato per il bis come Amministratore Delegato, nomine CdA quasi fatte - ESCLUSIVA - Bernardo Mattarella riconfermato per il bis come amministratore delegato di Invitalia, come anticipato da Il Giornale d'Italia il 19 gennaio, nell’ambito di una tornata di nomine delle partecipate pub ... (informazione.it)

Invitalia, Arcuri lascia: al suo posto Bernardo Mattarella - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)

Mimit: presentato il francobollo per i 25 anni di Invitalia - che sappia accompagnare la crescita delle imprese lungo l'intero ciclo di vita», ha dichiarato il presidente di Invitalia, Bernardo Mattarella. «Attraverso il sostegno a progetti imprenditoriali ... (msn.com)