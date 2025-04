Ilrestodelcarlino.it - Abbandono rifiuti, altre sanzioni

Sono stati individuati altri responsabili dell’dei giorni scorsi nella zona del parcheggio nei pressi della Ceres. "Nella giornata di martedì scorso, sono state elevate 12– spiega il vicesindaco del Comune centese, Vito Salatiello – E nel frattempo è stato effettuato un nuovo controllo sempre qui e in via Israeliti".che sono arrivate dopo un’ennesima attività di accertamento congiunta con gli operatori di Clara e Agriambiente Ferrara. La quasi totalità dei sacchi aperti conteneva rifiuto misto di umido insieme a plastica, carta. Ma che evidentemente conteneva materiale utile per individuare i responsabili dell’. Un problema, purtroppo, che continua e non solo nel comune di Cento. Ma i controlli proseguono e, molto spesso, i furbetti finiscono nella rete.