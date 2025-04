Pesca 600 mila euro per la promozione dei prodotti ittici | definita la graduatoria

definita la graduatoria con la quale si finanzieranno 21 Comuni siciliani per iniziative di sensibilizzazione del pubblico sul consumo di prodotti ittici siciliani Pescati, allevati o trasformati che coinvolgeranno le famiglie, gli istituti di formazione gastronomica e la ristorazione. Messinatoday.it - Pesca, 600 mila euro per la promozione dei prodotti ittici: definita la graduatoria Leggi su Messinatoday.it E' statalacon la quale si finanzieranno 21 Comuni siciliani per iniziative di sensibilizzazione del pubblico sul consumo disicilianiti, allevati o trasformati che coinvolgeranno le famiglie, gli istituti di formazione gastronomica e la ristorazione.

