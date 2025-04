Marcello Scurria presenta il suo movimento Partecipazione | le prime proposte sul trasporto urbano

Marcello Scurria pronto a presentare il neonato movimento civico "Partecipazione". Una iniziativa di cui si è avuto sentore subito dopo la revoca dall’incarico di sub commissario per il risanamento e che lo ha visto attivo nelle sua pagina social dove già il 19 marzo aveva annunciato la nascita. Messinatoday.it - Marcello Scurria presenta il suo movimento "Partecipazione": le prime proposte sul trasporto urbano Leggi su Messinatoday.it pronto are il neonatocivico "". Una iniziativa di cui si è avuto sentore subito dopo la revoca dall’incarico di sub commissario per il risanamento e che lo ha visto attivo nelle sua pagina social dove già il 19 marzo aveva annunciato la nascita.

Baraccopoli di Messina: Schifani revoca Marcello Scurria, al suo posto nominato Santi Trovato. “Non ti presti a commettere un reato? Ti revocano”, l'attacco di Scurria che agita Forza Italia. Marcello Scurria sollevato dall’incarico di sub commissario per il risanamento. Messina. Marcello Scurria saluta così la città che ha cominciato a risanare. Risanamento, Schifani silura il subcommissario Marcello Scurria. Risanamento, Santi Trovato al posto di Marcello Scurria. Ne parlano su altre fonti

Scurria e l’ombra di De Luca: “La revoca per compiacere il neo alleato” - MESSINA – Marcello Scurria va via dall ... evidenza assai più evanescente”. Continua Scurria: “Forse risultava imbarazzante per il suo ufficio trovare una dignitosa giustificazione ... (msn.com)

La guerra del risanamento, Scurria contro Basile - MESSINA – Marcello Scurria non nasconde il suo risentimento nei confronti di Federico Basile. Da giorni, sulla sua pagina Facebook, l’avvocato esprime la propria amarezza per la revoca come ... (msn.com)