Sondaggi politici Fratelli d’Italia crolla e si allontana dal 30% | bene M5s e Lega

Leggi su Fanpage.it

FdI registra il calo più netto e scende al 28,9%. Lieve flessione per il Pd, mentre il M5s guadagna qualche decimo ed è dato al 12,1%. Nel centrodestra cresce solo la, ma non basta a superare FI. Vediamo come vanno i partiti nell'ultima Supermediadi Youtrend.