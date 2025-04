Sololaroma.it - Roma, incontro con l’agente di Saelemaekers: gli scenari per il futuro

Alexisnon ci sarà contro la Juventus. Questa è una brutta notizia, tanto sul piano personale quanto per l’equilibrio tattico della. Il belga, però, è al centro anche di un altro discorso fondamentale: il suo.Asi sente a casa, tanto da aver acquistato un’abitazione nella Capitale, così come aveva fatto a Bologna. Un gesto che vale doppio: da un lato un investimento, dall’altro un indizio importante sul suo desiderio di restare. Il suo cartellino però è ancora di proprietà del Milan e, al pari della, nemmeno il club rossonero ha certezze sulla panchina per la prossima stagione. Un elemento tutt’altro che secondario.Nel frattempo, diverse squadre si sono già mosse: in Italia c’è la Fiorentina che osserva con attenzione, ma anche club di Premier League e Bundesliga stanno monitorando la situazione.