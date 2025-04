Napoli scelto il vice Lukaku per la prossima stagione | è un pallino di De Laurentiis

Napoli ha scelto il vice di Romelu Lukaku per la prossima stagione, si tratta di un pallino di De Laurentiis: contatti con l'agente già avviati La stagione del Napoli è ancora ricca di storie da raccontare, ma il club avrebbe già mosso i primi passi verso la prossima annata. Il calciomercato dista ancora 3 mesi, ma è ora che le società devono mettere le basi per costruire una rosa solida. Dando quasi per scontato che Antonio Conte decida di rimanere almeno un'altra stagione sulla panchina dei partenopei, l'intenzione è quella di costruire una formazione perfetta per lui.Una squadra in grado di essere competitiva su tre fronti, compresa la Champions League che verrà conquistata attraverso il risultato di questo campionato. Una delle priorità del club è quella di trovare un'alternativa a Romelu Lukaku in attacco e il presidente De Laurentiis avrebbe già il suo pupillo da portare sotto l'ombra del Vesuvio.

