Zonawrestling.net - TNA: Al via un torneo per il nuovo titolo International che sostituirà il titolo Digital Media

Santino Marella, da quando è a capo delle operazioni in TNA, sta svolgendo un ottimo lavoro e portando alcuni cambiamenti. Un’importante decisione è stata comunicata questa notte e si tratta dell’introduzione dell’Championship, che andrà a sostituire ilChampionship introdotto nel 2021.Tutto in due settimaneQuesta notte ad iMPACT, Santino Marella ha interrotto un lungo bacio appassionato tra laChampion, o meglio l’autoproclamataChampion, Steph De Lander e Mance Warner. Il Director of Authority ha approfittato della loro presenza per prendersi ilda Steph De Lander che non l’aveva mai vinto, ma semplicemente preso nel corso del divorzio (in storyline) dall’ex compagno PCO. Marella ha quindi annunciato unin sostituzione che si chiameràChampionship e verrà assegnato nella puntata speciale del 17 Aprile denominata Unbreakable.