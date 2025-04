La Meloni | Non è una catastrofe

Dazi Usa, Meloni: “Scelta sbagliata, ma non è una catastrofe”.

Dazi: Meloni, scelta sbagliata ma non è una catastrofe. La prossima settimana confronto con le imprese.

Meloni: i dazi Usa una scelta sbagliata ma non è una catastrofe. Orsini: no al panico, reagiamo uniti in Europa.

Meloni: i dazi di Trump? «Sbagliati, ma non è una catastrofe».

Meloni gioca in difesa: non è una catastrofe rivedere patto di stabilità.

Meloni: "I dazi non sono la catastrofe che qualcuno racconta".