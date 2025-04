La svolta del turismo nel Delta un parco unico Emilia-Veneto

Delta del Po (quello Emiliano e quello Veneto)? E' forse un'utopia, certamente un sogno. Ma sullo sfondo si può intravedere anche un obiettivo un filo più concretizzabile e in tempi ragionevoli: mettersi insieme per realizzare un progetto finalizzato a promuovere unitariamente un territorio singolare, attraente, appetibile e ricco di bellezze naturali come il Delta del Po. L'impresa è stata avviata dal Rotary di Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane e dal Rotary di Porto Viro-Delta Po che ieri mattina, a Rosolina (Rovigo), hanno dato vita a una conferenza di presentazione, anzi di sollecitazione, di questo ambizioso progetto a sfondo turistico e in definitiva con taglio economico e sociale. Portavoce della proposta è Franco Vitali, rotariano, presidente Ascom Comacchio, imprenditore turisticom che ha sottolineato come sia "indispensabile promuovere, insieme, il territorio dei due Parchi del Delta del Po e dare vita a un progetto turistico unico fra Emilia-Romagna e Veneto.

