Sport.quotidiano.net - StraBologna, la corsa più amata. Superata la quota di 7.000 runner

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima di tutto i numeri. E sono numeri davvero importanti perché, a meno di due mesi dall’edizione numero 44 dile iscrizioni stanno raggiungendo7.000. Considerando le temperature tutt’altro che miti degli ultimi tempi, c’è da pensare che da qua al 25 maggio l’Uisp, che organizza da sempre lapiùdai bolognesi, raggiungererà i propri obiettivi. Nicola Fornasari e il suo staff, nelle ultime stagioni, hanno superato20.000 e tutto lascia presagire che, anche in questo 2025, si bisserà il successo degli ultimi tempi. Da ricordare, poi, chenon sarà solo ladel 25 maggio. Perché già due giorni prima, dal venerdì, sarà montato un apposito Villaggio in Piazza Maggiore, per dare ospitalità e offrire mille opportunità aiche arriveranno.