Hamilton "Credo del tutto nella Ferrari".

Giù le mani dalla mia! Proprio così: prima di lanciarsi nelle prime prove libere del Gran Premio del Giappone, scattatenotte italiana, Lewisha dato una risposta molto secca a chi, sopratoltre Manica., ha cominciato a descriverne una presunta crisi di rigetto nei confronti del Cavallino. Vero niente, assicura il Baronetto. Lo sfogo. Ha detto a Suzuka il sette volte campione del mondo: "Chiedermi se sto perdendo la fiduciaScuderia è spazzatura. In realtà ioal 100% in questa squadra. So che all’inizio dell’anno c’è stato un grande clamore e magari qualcuno si aspettava che avremmo vinto subito, titolo compreso. Io però non ragiono così. Sono entrato in una nuova cultura, ci vorrà del tempo. Negli ultimi due mesi ho osservato come funziona la squadra, che ovviamente è diversa dalla Mercedes.