Palpeggiò la collega condannato barista

Entrambi lavoravano in un noto locale di Milano Marittima. E in quella stagione balneare, si erano ritrovati a condividere non solo le giornate sul posto di lavoro ma anche le nottate nello stesso appartamento messo a disposizione di tutto lo staff dal datore. Secondo l’accusa, era stato proprio tra quelle pareti domestiche che lui aveva abusato di lei nella tarda primavera del 2023. Il ragazzo, unforlivese poco più che 20enne, ha sempre respinto le accuse parlando invece di un interesse reciproco. Ieri pomeriggio il collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, hal’imputato a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa dopo avere escluso un paio di aggravanti. Il pm Stefano Stargiotti aveva chiesto 3 anni e 4 mesi pur inquadrando il fatto sempre tra i casi di minore gravità previsti dal codice penale.