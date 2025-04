Quotidiano.net - Attacco israeliano a Sidone: ucciso il leader di Hamas Hassan Farhat e i suoi figli

Un membro di spicco dioltre a suoo e suaa sono stati uccisi in unall'alba nella città di, nel sud del Libano, riferisce una fonte palestinese all'Afp. L'ha preso di mira l'appartamento in cui alloggiavano l'uomo e idueadulti, ha detto la fonte, che ha chiesto l'anonimato. L'agenzia di stampa ufficiale Ana ha riferito di tre morti in un"ostile" con un drone che ha preso di mira un'area residenziale della città, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra Libano e Israele. Secondo il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour, il dirigente di, noto col nome di battaglia di Abu Yasser. Foto diffuse sui media mostrano un appartamento al quarto piano di un edificio distrutto e in fiamme, con danni estesi anche agli edifici vicini, a botteghe e automobili parcheggiate in un quartiere densamente popolato di