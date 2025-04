Migliaia di persone alla fiaccolata per Sara Campanella a Messina | applausi e rumore con le chiavi

Messina, in piazza Pugliatti, la fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, la giovane universitaria uccisa lunedì 31 marzo a Messina. Erano presenti in tantissimi, dalle istituzioni, ai compagni di classe, ai familiari. Molti hanno acceso una candela, altri hanno alzato cartelli per chiedere giustizia per la giovane uccisa e per le altre donne che, come lei, hanno perso la vita. alla fine le persone hanno "fatto rumore" coi mazzi di chiavi, sulla scorta di quanto fatto dopo la morte di Giulia Cecchettin.

