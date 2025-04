Sport.quotidiano.net - Rimini, momento clou. Vis e Giana in quattro giorni. Parola d’ordine: turnover

Dosare le energie viaggiando su un binario parallelo. Ilin fin dei conti l’equilibrista lo ha fatto per tutta la stagione. Ma ora è arrivato alla resa dei conti. La Vis Pesaro in campionato domani, laErminio martedì sera al ’Neri’ per la finale di ritorno di Coppa Italia. Buscè sta valutando ormai daquale possa essere il piano ideale da adottare. Perché la coppa, si sa, vale una stagione. Ma alilnon può permettersi di snobbare il campionato. Entrambe le strade portano ai playoff, ma ali biancorossi non possono pensare di abbandonarne nessuna. Così, sarà presumibilmente nella gara di domani a Pesaro che il tecnico campano rischierà qualcosa di più nel suo undici iniziale. Con unpiù spinto del solito. Potrebbero essere ’sacrificati’, così, in nome della coppa, Langella a centrocampo e Parigi in attacco.