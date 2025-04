Nuove strategie per il controllo della popolazione dei colombi nel centro storico di Foiano

Foiano della Chiana ha avviato un progetto innovativo e rispettoso dell'ambiente per il controllo della popolazione di colombi nel centro storico, con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, il patrimonio architettonico e il benessere degli stessi animali. “Già dal mese di ottobre 2024, racconta l’assessora all’ambiente Sara Chinoli, è stato effettuato un monitoraggio approfondito sul nostro centro storico, che ha evidenziato una presenza di circa 670 colombi in un'area ristretta di 0,07 per chilometro quadrato. Questo dato corrisponde a una densità di popolazione di circa 24 volte superiore al limite indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che indica una concentrazione massima di 300-400 esemplari per chilometro quadrato per evitare stress ambientale e conflitti uomo-animale. Lanazione.it - Nuove strategie per il controllo della popolazione dei colombi nel centro storico di Foiano Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 – L'Amministrazione Comunale diChiana ha avviato un progetto innovativo e rispettoso dell'ambiente per ildinel, con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, il patrimonio architettonico e il benessere degli stessi animali. “Già dal mese di ottobre 2024, racconta l’assessora all’ambiente Sara Chinoli, è stato effettuato un monitoraggio approfondito sul nostro, che ha evidenziato una presenza di circa 670in un'area ristretta di 0,07 per chilometro quadrato. Questo dato corrisponde a una densità didi circa 24 volte superiore al limite indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che indica una concentrazione massima di 300-400 esemplari per chilometro quadrato per evitare stress ambientale e conflitti uomo-animale.

Nuove strategie per il controllo della popolazione dei colombi nel centro storico di Foiano. Controllo della fauna selvatica nel Parco delle Madonie: incontri e strategie per la sicurezza. Tubercolosi, nel 2023 172mila casi. Incremento nei bambini, l'OMS ne segnala 7.500 sotto i 15 anni. Diabete tipo 1, un nuovo approccio ottimizza la glicemia con controllo impulsivo in tempo reale. Malattie cardiovascolari: potenziare i controlli per scongiurare i decessi evitabili. Furti nei comuni irpini: intensificati i controlli e promossa la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. Ne parlano su altre fonti

Diversità e inclusione: nuove strategie a Costruire Orientamento - LECCO – Giovedì 3 marzo si è svolto il terzo incontro del percorso formativo Costruire Orientamento – 2^ edizione, organizzato dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di favorire la ... (msn.com)

TikTok aumenta il controllo dei genitori, nuove funzioni per limitare l’uso tra i minori - TikTok punta alla sicurezza dei adolescenti. Lo fa con una serie di novità pensate per rendere l’esperienza sulla piattaforma più controllata. Dal 2025, l’app infatti introdurrà nuove funzioni per la ... (quifinanza.it)

Antibiotico resistenza, le nuove strategie di contrasto - Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha sottolineato che, in Europa, si registrano fino a 35mila decessi annui per infezioni attribuibili all’Antibiotico Resistenza. Il ... (interris.it)