Ddl Sicurezza Sinistra italiana e Ugs invitano alla mobilitazione | Legge da fermare

Sicurezza, dei possibili nuovi decreti che metterebbero in discussione gli spazi di agibilità democratica, delle nuove mobilitazioni per fermare la Legge. E’ organizzato da Sinistra. Messinatoday.it - Ddl Sicurezza, Sinistra italiana e Ugs invitano alla mobilitazione: "Legge da fermare" Leggi su Messinatoday.it Un incontro pubblico per parlare dell’idea di giustizia che il Governo Meloni vuole imporre attraverso il DDL, dei possibili nuovi decreti che metterebbero in discussione gli spazi di agibilità democratica, delle nuove mobilitazioni perla. E’ organizzato da

Sinistra italiana e Ugs contro il "decreto Sicurezza": incontro pubblico a Messina sabato 5 aprile. Ddl Sicurezza, Sinistra italiana e Ugs invitano alla mobilitazione: "Legge da fermare". "Con il ddl Sicurezza l'Italia diventa come l'Ungheria". La lotta al Ddl sicurezza in Ue: «Fermiamo l’onda autoritaria». Ddl Sicurezza, la piazza dice no. Sinistra in piazza contro il Ddl Sicurezza e scudo penale. Ne parlano su altre fonti

Canapa, il governo chiude alla modifica del ddl sicurezza: filiera al macero. Forza Italia di traverso in Ue, ma tace in Italia - L'eurodeputato azzurro Flavio Tosi s'intesta la battaglia per salvare le aziende. Coldiretti: "Sia competizione alla pari" ... (ilfattoquotidiano.it)

Sicurezza, oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge che sostituisce il Ddl: ecco cosa resta e cosa no - Cambiano le norme su detenute madri, Sim ai migranti e resistenza passiva. Salta l’obbligo per le amministrazioni di collaborare con i servizi segreti ... (ilsole24ore.com)

Sinistra italiana e Ugs contro il "decreto Sicurezza": incontro pubblico a Messina sabato 5 aprile - Il DDL 1236 “Sicurezza” rappresenta il più grande attacco al diritto di opinione dell'Italia contemporanea e prende di mira un largo ventaglio di pratiche di lotta, inasprendo fortemente le pene per c ... (msn.com)