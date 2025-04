Caos al Righi | proteste contro la preside e lezioni interrotte La dirigente chiama la polizia

Righi, nella sede centrale di via Campania, che ha portato all’intervento di tre volanti della polizia. A spiegare quanto è accaduto giovedì 3 aprile è la stessa dirigente scolastica, Giulia Orsini, in una lunga lettera indirizzata a genitori e. Romatoday.it - Caos al Righi: proteste contro la preside e lezioni interrotte. La dirigente chiama la polizia Leggi su Romatoday.it Una giornata di passione quella vissuta al liceo, nella sede centrale di via Campania, che ha portato all’intervento di tre volanti della. A spiegare quanto è accaduto giovedì 3 aprile è la stessascolastica, Giulia Orsini, in una lunga lettera indirizzata a genitori e.

Caos al Righi: proteste contro la preside e lezioni interrotte. La dirigente chiama la polizia. Processo Open Arms, l’arringa di Giulia Bongiorno per Salvini: “Difendere i confini evita il caos”. Corsico: iniziati i lavori in piazza del Ponte, traffico impazzito e proteste dei residenti. Processo Open Arms, Bongiorno: assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste”. Ascoli ancora ko, piazza inferocita, tuonano i tifosi: “Ritirate la squadra”. In un liceo di Roma gli studenti scioperano contro la preside: "La scuola trasformata in caserma". Ne parlano su altre fonti

Caos al Congresso: proteste democratiche contro Trump e Musk - Durante il discorso di Trump al Congresso, i democratici hanno inscenato proteste contro il presidente e Elon Musk, accusato di tagli alla sanità. Fischi, cartelli di denuncia e abbandoni dell ... (msn.com)

Caos per auto e moto: la decisione del Governo è ufficiale, scoppiano le proteste - Caos totale per auto e moto, la decisione del Governo è ufficiale e fa scattare le proteste in Italia. Cosa sta succedendo e cosa è già successo? Il pasticcio rischia di beffare i tanti in ... (allaguida.it)

Caos al porto di Marina Grande a Capri: Oltre 500 passeggeri bloccati tra proteste e ritardi - Il disguido ha messo in evidenza non solo i disservizi legati al trasporto marittimo nell’area, ma anche la necessità di migliorare la comunicazione con i passeggeri, affinché episodi simili non si ... (gaeta.it)