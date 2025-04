Borse europee chiudono in rosso dopo dazi Trump con Milano -36% Francoforte -301% e Parigi -331%; giù anche il mercato asiatico con Tokyo a -28%

dopo l'annuncio di Donald Trump i mercati globali chiudono in ribasso, con le Borse europee e asiatiche in discesa e il dollaro e il petrolio continuando ad essere sotto pressione; l'oro inverte la rotta che si attesta a $3071 l'oncia (-0,78%)

