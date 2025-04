Maxi evasione e usura per 16 milioni di beni confiscati nei guai imprenditori del ramo alberghiero

beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Rimini in esecuzione di due diverse sentenze del tribunale romagnolo. Cinque le persone condannate in via definitiva per gravi reati economico-finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta, frode.

