Sport.quotidiano.net - Un Derby d’Italia che vale l’Europa. L’Olimpia deve vincere e sperare

o morire. O quanto menodi restare in vita.Diventa fondamentale perMilano ottenere un successo nell’ennesima edizione stagionale (alle 20.30) delcontro la Virtus Bologna, questa volta nel penultimo turno di regular season di Eurolega. L’Armani non è più padrona del proprio destino:, ma dovrà tenere l’orecchio teso anche a quello che succederà a Belgrado, dove la Stella Rossa giocherà contro l’Efes Istanbul. Una vittoria dei turchi sarebbe fondamentale per rimanere ancora con una speranza in caso di successo biancorosso. Milano affronterà la sfida di questa sera senza Bolmaro, vittima della frattura delle ossa nasali in allenamento, oltre a Causeur e Dimitrijevic, ancor fermi per mal di schiena. Tornerà a disposizione Brooks, risolta l’influenza che l’aveva fermato a Napoli nella dèbacle di lunedì scorso.