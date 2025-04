Lapresse.it - Usa, complottista Loomer convince Trump a licenziare membri del Consiglio di Sicurezza: “Non sono leali”

L’attivista di estrema destra Lauraha convinto il presidente degli Stati Uniti Donalddiversi funzionari deldinazionale (Nsc) della Casa Bianca.lo ha esortato a epurare il personale che riteneva non sufficientemente fedele al suo programma ‘Make America Great Again‘ e ha presentato le sue ragioni per i licenziamenti ain una riunione nello Studio Ovale a cui hanno preso parte il vicepresidente JD Vance, il capo del personale Susie Wiles, il consigliere per lanazionale Mike Waltz e Sergio Gor, direttore dell’Ufficio del personale presidenziale. L’Ufficio del personale presidenziale ha licenziato almeno tre alti funzionari dell’Nsc e diversi assistenti di grado inferiore. Licenziato anche direttore e vice della National Security AgencyAnche il generale Tim Haugh è stato licenziato da direttore della National Security Agency.