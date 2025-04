Ilrestodelcarlino.it - Forlì e Cesena capitali: "Bene che si corra insieme. Impatto anche sul turismo"

Il regolamento non consente una doppia candidatura, ma nelle scorse settimane il Comune diaveva già manifestato (alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli) la volontà di concorrere al titolo di capitale italiana della cultura per il 2028, ovvero facendosi capofila di un progetto a due. Ora arrival’appello delle cooperative culturali del territorio associate a Legacoop Romagna: "Le amministrazioni comunali dipartecipino in maniera unitaria e congiunta al bando". A chiederlo sono Cooperdiem, Atlantide, Ebla, Aidoru, Edit 91 (Una Città), Faenza Teatro e Danza, Formula Servizi, Sillaba, Sunset, Tiresia Media, Unica. Il documento, secondo le realtà coinvolte in Legacoop, chiede una candidatura unitaria "caratterizzata da una rappresentazione forte e coesa delle tante eccellenze culturali, artistiche e sociali del territorio", in un contesto in cui la partecipazione formale del solo Comune di, sia "in grado di assicurare una opportunità di crescita e sviluppo economico per la nostra provincia e per tutta la Romagna".