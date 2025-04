Sport.quotidiano.net - L’anticipo di Serie B. Cremonese, altra chance: la Reggiana è in crisi

La rimonta riuscita a metà contro il Cittadella ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto in ottica di classifica, ma laora vuole subito ripartire. Questa sera, ore 20.30, i grigiorossi vanno in scena sul campo dellaneldella trentaduesima giornata. L’obiettivo dei lombardi è ormai lo stesso da diverse settimane: difendere il quarto posto, fondamentale per saltare un turno ai playoff, dagli assalti di Catanzaro e Juve Stabia e guardare comunque al terzo. Oggi gli uomini di Stroppa avranno di fronte gli emiliani in piena, reduci dal cambio di allenatore (Dionigi ha appena rilevato Viali in panchina) e impantanati in zona retrocessione. Ma Stroppa in conferenza ha chiesto attenzione: "Sarà una partita con tante insidie, è sorprendente che loro siano in quella posizione di classifica perché hanno giocatori importanti.