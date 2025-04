Tvzap.it - “Chi sorride e chi no”: l’oroscopo di Branko per la settimana

La primavera è ormai nel pieno del suo risveglio, le giornate si allungano e le energie cambiano. È un momento di passaggi, nuove possibilità e riflessioni profonde: l'inizio di aprile ci invita a guardarci dentro ma anche a volgere lo sguardo fuori, verso tutto ciò che può sbocciare nella nostra vita. In amore, nel lavoro, nei rapporti familiari o nelle sfide personali, ogni segno zodiacale avrà la sua occasione per brillare, ma anche qualche nodo da sciogliere. Il celebre astrologo, attraverso le sue previsioni deldellache va dal 4 al 10 aprile 2025, pubblicate dalle Chi, ci guida come sempre segno per segno tra le energie di questi giorni, offrendo spunti utili per affrontare al meglio ciò che ci aspetta. Oroscopo di, le previsioni dal 4 al 10 aprile 2025: Ariete, Toro, GemelliARIETEA causa dei pianeti agitati si ritroveranno a discutere in casa e in famiglia.