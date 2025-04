Grande Fratello brutta ombra su Lorenzo | si sospetta che fosse protetto l’accusa è pesantissima

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha suscitato non poche polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe. Frasi inappropriate, atti di violenza come pugni contro le pareti, porte e vetri danneggiati, e lanci di oggetti come cuscini e sgabelli sono stati solo alcuni dei suoi gesti.Nonostante il forte disappunto di molti telespettatori, che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica, non sono mai arrivati provvedimenti ufficiali. A partire da queste reazioni, sono emersi sospetti circa un trattamento speciale riservato al modello milanese, con alcuni a insinuare che fosse protetto dal programma.Questo ha sollevato un polverone, fino a quando, recentemente, Helena Prestes ha parlato della questione, alimentando ulteriormente il mistero.Lorenzo sotto la protezione del Grande Fratello? La risposta di HelenaDurante la consegna di un tapiro d'oro in un servizio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha sollevato la questione chiedendo a Helena Prestes se fosse vero che Lorenzo fosse protetto dal Grande Fratello.

