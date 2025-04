Iodonna.it - Il sovrano ha dimostrato, ancora una volta, tutto il suo humour inglese.

Leggi su Iodonna.it

"Vedere Re Carlo III divertito suonare una carota non capita proprio tutti i giorni. King Charles haunail suo spirito giocoso e la sua passione per la musica suonando una carota durante un ricevimento a Windsor Castle. L’evento, che ha riunito circa 350 ospiti, aveva l’obiettivo di celebrare coloro che si dedicano alla musica a livello comunitario inil Regno Unito. Tra i partecipanti c’erano leader di gruppi musicali e progetti legati alla musica, molti dei quali operano come volontari. L’atmosfera era carica di entusiasmo e allegria, e il monarca, con il suo consueto charme, non ha esitato a mettersi in gioco e divertirsi. Re Carlo III e l'anello da cui non si separa mai guarda le foto Re Carlo III e la London Vegetable OrchestraTra gli ospiti di rilievo c’era anche la London Vegetable Orchestra (LVO), un ensemble unico nel suo genere che utilizza strumenti musicali realizzati con ortaggi freschi.