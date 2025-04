Laboratorio per il ' confezionamento' delle dosi di cocaina in aperta campagna | pusher arrestato dalla guardia di finanza

cocaina già confezionata in dosi per la vendita. L'uomo è stato colto in flagranza mentre era intento a confezionare il prodotto per la. Chietitoday.it - Laboratorio per il 'confezionamento' delle dosi di cocaina in aperta campagna: pusher arrestato dalla guardia di finanza Leggi su Chietitoday.it I finanzieri della Tenenza di Roseto degli Abruzzi (Teramo) hanno tratto in arresto un soggetto extracomunitario trovato in possesso di circa 24 grammi digià confezionata inper la vendita. L'uomo è stato colto in flagranza mentre era intento a confezionare il prodotto per la.

VIDEO | La "droga dei poveri" prodotta in un laboratorio alla Noce: le immagini del sequestro record. Arrestato spacciatore. Droga e laboratorio in casa. Monolocale trasformato in laboratorio per la droga: in arresto spacciatore 25enne. Como, droga nascosta nei lucchetti disseminati per la città: arrestato lo spacciatore dei key lock box. Como, i key lock box delle case vacanza per lasciare dosi di droga ai clienti e incassare denaro: arrestato 37enne. Forniva le dosi di cocaina per le piazze di spaccio di Morena e Ciampino. Sequestrati 477 pezzi. Ne parlano su altre fonti

Un laboratorio per il crack in una casa della Noce, trovate 500 dosi: arrestato un incensurato - E' stata così individuata una centrale di produzione e confezionamento di crack e dosi di cocaina, avvalorata dal ritrovamento in un armadio sito in camera da letto di alcuni panetti di cocaina e ... (palermotoday.it)

Nella casa della Noce il super laboratorio che preparava le dosi di crack e cocaina - I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano incensurato e sequestrato un chilo e mezzo di cocaina, involucri sottovuoto, 500 dosi già confezionate di crack e ... (lasicilia.it)

MONDRAGONE - Trovato con 500 dosi di cocaina pronte per essere ‘piazzate’: arrestato un 27enne - questa volta è stato trovato in possesso di cocaina utile al confezionamento di oltre 500 dosi, alcune dosi di hashish e due bilancini elettronici di precisione. Quando nel pomeriggio di ieri è ... (casertafocus.net)