Federica Brignone da oggi inizia la riabilitazione | i tempi di recupero

Federica Brignone ha concluso la sua stagione migliore nel peggiore dei modi. Ieri, 3 aprile è caduta nel corso della seconda manche del gigante femminile alla Ski Area Lusia in Val di Fassa (Tn), valevole per i Campionati Italiani.Subito portata a Milano è stata operata alla Clinica la Madonnina dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta (Responsabile dell'Unità operativa di Traumatologia dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio), Gabriele Thiebat (Commissione Medica FISI) e Alberto Zangrillo (Primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano).Leggi anche: Federica Brignone, regina di quasi tutto: l'incredibile stagioneSi è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.

