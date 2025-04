Valanga Pro Recco sul Sabadell finale di Euro Cup a un passo

Recco vede la finale di Euro Cup: in una Sciorba gremita i biancocelesti battono il Sabadell per 16-6 nella semifinale di andata con cinque reti di Cannella.Senza Echenique e Fondelli, con Di Fulvio e Hallock a mezzo servizio, la squadra di Sukno sfodera una prestazione magistrale.

